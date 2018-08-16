Новосибирцам запретили голосовать за разгон депутатов Заксобрания

Группа инициативных граждан предложила новосибирскому избиркому вынести на референдум вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Заксобрания, но получила отказ.

Ходатайство с приложенным к нему протоколом собрания, в котором свои подписи поставили 30 членов инициативной группы, в избирком передали 2 августа. Авторы инициативы считают региональный парламент лишним и неконституционным органом.

«В конституции нашей страны есть парламент, состоящий из двух палат, — Совета Федерации и Госдумы, никаких региональных парламентов и филиалов Госдумы у нас не предусмотрено. Это просто элитный клуб по интересам, который никакой — ни представительной, ни законодательной функции не осуществляет», — цитирует представителя инициативной группы Александра Бакшаева пресс-служба реготделения КПРФ.

К примеру, местных депутатов обвинили в отсутствии реакции на повышение пенсионного возраста.

Отказал избирком в проведении референдума по этому вопросу из-за нескольких моментов: не указаны дата и место рождения членов группы, адрес места жительства каждого из членов не содержит наименования субъекта РФ, у нескольких членов инициативной группы не указана дата выдачи паспорта, указан неверный адрес.

Напомним, избирком Новосибирской области зарегистрировал в конце июля четырёх кандидатов в губернаторы.