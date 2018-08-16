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Побег из кошары: овечка прогулялась по центру Новосибирска

 16 августа, 10:57
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Побег из кошары: овечка прогулялась по центру Новосибирска
кадр с видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирцев с утра удивила овца — она резво бегала по тротуарам и проезжей части города и стала звездой видео в соцсетях.

Кудрявое животное бегало между автомобилями и даже некоторые подрезало утром 16 августа. Очевидцы заметили овечку перед перекрёстком улиц Ипподромской и Кропоткина.

«Судьба овцы неизвестна, при съёмках ни одно животное не пострадало», — отметили очевидцы в соцсетях.

Видео со смелой овцой стало поводом для многочисленных шуток в интернете.

«Хотелось бы заметить, что всякие овечки постоянно бегают по дорогам, между машинами. Только они внешне похожи на людей, поэтому никто не удивляется», — написал один из комментаторов.

Напомним, в июле маленький потерянный утёнок блуждал в центре Новосибирска.

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