Побег из кошары: овечка прогулялась по центру Новосибирска

кадр с видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирцев с утра удивила овца — она резво бегала по тротуарам и проезжей части города и стала звездой видео в соцсетях.

Кудрявое животное бегало между автомобилями и даже некоторые подрезало утром 16 августа. Очевидцы заметили овечку перед перекрёстком улиц Ипподромской и Кропоткина.

«Судьба овцы неизвестна, при съёмках ни одно животное не пострадало», — отметили очевидцы в соцсетях.

Видео со смелой овцой стало поводом для многочисленных шуток в интернете.

«Хотелось бы заметить, что всякие овечки постоянно бегают по дорогам, между машинами. Только они внешне похожи на людей, поэтому никто не удивляется», — написал один из комментаторов.

Напомним, в июле маленький потерянный утёнок блуждал в центре Новосибирска.