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Развитие Академгородка обсудят на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске

 16 августа, 14:10
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Развитие Академгородка обсудят на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске
фото пресс-службы правительства новосибирской области

В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая проведению Международного форума технологического развития «Технопром-2018».

Форум пройдёт в Новосибирске с 27 по 30 августа, одним из ключевых направлений его деловой программы станет обсуждение выполнения поручения президента Владимира Путина о развитии Академгородка.

«Мы активно работаем над исполнением поручения президента по подготовке плана развития Новосибирского научного центра. Первые результаты этой работы мы готовы представить на площадке „Технопрома“», — рассказал журналистам глава региона Андрей Травников.

Проект «Академгородок 2.0» подразумевает развитие сетевого взаимодействия между научными центрами и организациями, которое должно привести к кратному увеличению совокупных ресурсов, направляемых на исследование и разработки в Сибири и на Дальнем Востоке. Также будет сделан акцент на научные разработки и взаимодействие науки и бизнеса для их коммерческого использования.

На форуме ожидается более семи тысяч участников, в том числе из иностранных государств. Это представители федеральных органов власти, науки, технологических компаний.

По предварительным данным, пройдёт около 100 деловых, культурных мероприятий, на которых выступит порядка 500 спикеров. Свои разработки на форуме представят более 200 компаний, планируется подписание более 15 соглашений международного, федерального и региональных уровней.

Напомним, в начале июля в необычной обстановке, а именно в Интегральном музее-квартире повседневности Академгородка, находящемся на улице Правды, прошла встреча главы Новосибирской области Андрея Травникова с молодыми учёными исследовательских институтов Сибирского отделения РАН.

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