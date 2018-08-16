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Седовласый медведь станет талисманом Спартакиады пенсионеров в Новосибирске

 16 августа, 18:22
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Седовласый медведь станет талисманом Спартакиады пенсионеров в Новосибирске
фото предоставила пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области пройдёт V Спартакиада пенсионеров России с 23 по 26 августа — её талисманом стал медведь-пенсионер.

16 августа врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов рассказал на пресс-конференции, что на Спартакиаду пенсионеров зарегистрировались 63 региона России и шесть стран ближнего зарубежья (Испания, Германия, Беларусь, Казахстан, Польша и Китай). Всего участие примут 557 пенсионеров. Также ждут заявок ещё от пяти регионов страны.

«Цель Спартакиады — поддержать пожилых людей в стремлении вести активный образ жизни и показать своим личным примером то, как можно в пенсионном возрасте быть активными, позитивными, получать от жизни радость и нести её окружающим», — подчеркнул Ярослав Фролов.

Руководитель департамента физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов рассказал, что Новосибирскую область на Спартакиаде представят восемь человек: мэр наукограда Кольцово легкоатлет Николай Красников, пловцы Николай Глушков и Людмила Маллер, бегунья из посёлка Кудряшовского Зоя Островская, стрелок и шахматистка из Куйбышева Любовь Трифонова, которая будет представлять наш регион, ещё один стрелок из Искитимского района Борис Гайфулин, Екатерина Яшкина из Новосибирского района и Виктор Вирясов из региональной столицы — настольный теннис.

«Для нашей команды организован тренировочный сбор. Мы уверены в наших земляках и надеемся на достойный результат», — отметил он.

Сергей Ахапов также рассказал, что в Новосибирской области разработан и утверждён талисман V Спартакиады пенсионеров России — медведь-пенсионер. Большой, с седыми усами и красными глазами зверь в спортивном костюме будет поддерживать участников на протяжении всего мероприятия.

Спикеры также отметили, что в Новосибирской области оргкомитет по подготовке и проведению Спартакиады создали год назад. Большой акцент в его работе ставится на безопасности, медицинском сопровождении соревнований: бригады скорой помощи усилят волонтёрами-студентами из медицинских вуза и колледжа. Кроме того, каждый участник соревнований будет застрахован.

Напомним, в июле в Новокузнецке открыли памятник футбольному талисману.

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