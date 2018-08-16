Спасатели вызволили новосибирца из автоловушки

фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

В «коварном» автомобиле молодой человек приехал прямо на базу новосибирского аварийно-спасательного отряда «Центральный».

Инцидент произошёл в 19:48 15 августа, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

18-летний парень случайно просунул безымянный палец левой руки в замок ремня безопасности, в результате оказался «в плену» и не смог выйти из машины. За помощью молодой человек приехал на базу аварийно-спасательного отряда «Центральный».

«Спасателям пришлось сначала срезать металлическую деталь с ремня, а затем уже с помощью дрели со специальной насадкой перепиливать её на пальце. Чтобы при нагреве металла палец молодого человека не получил ожоги, спасатели принесли пластиковое ведро с водой и периодически охлаждали металл», — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Через 10 минут мужчину освободили. Палец потерпевшего распух, но помощь медиков ему не понадобилась.

Напомним, в августе американский ребёнок застрял головой в круге унитаза в Новосибирске.