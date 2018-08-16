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Спасение заблокированных туристов на алтайской горе сняли на видео

 16 августа, 07:45
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Спасение заблокированных туристов на алтайской горе сняли на видео
стоп-кадр из видео «Спасательная операция в горах Алтая завершена успешно»

Спасатели сняли с горы Белуха четырёх жителей Кемерова, оказавшихся на вершине в непогоду.

Четверо туристов из Кемеровской области были вывезены из опасной зоны на вертолёте МИ-8 МЧС России на сезонный спасательный пост Ак-Кем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай. Мужчины попросили о помощи спасателей ещё 12 августа, однако проведение операции осложнялось непогодой.

«Только сегодня во второй половине дня пилоты получили разрешение на полёт, и в 16 часов вертолёт с пятью спасателями на борту вылетел из аэропорта Горно-Алтайска. Через полтора часа лётчикам удалось подлететь к плато, на котором находились туристы, обнаружить их с воздуха и эвакуировать», — отметили в ведомстве.

По словам врача-спасателя Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Татьяны Яркиной, туристы находились в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались.

В целом, как подытожил командир воздушного судна Сергей Зубов, операция прошла в штатном режиме, пилоты сделали «всё, что планировали», мешали лишь облака.

Напомним, что четверо мужчин оказались на высоте 4100 метров без палатки и части снаряжения — их унёс ветер, однако они смогли соорудить себе убежище и связаться со спасателями.

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