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Старая котельная рухнула на новосибирца

 16 августа, 10:16
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Старая котельная рухнула на новосибирца
Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники МЧС спасли жителя Новосибирска из-под завалов упавшей конструкции заброшенной котельной.

Инцидент произошёл на улице Приграничной. 15 августа в 16 часов в оперативную службу МЧС сообщили об обрушении старой котельной. Незамедлительно на место ЧП выехали экипажи спасателей, скорой помощи и пожарно-спасательные расчёты.

«При помощи бензореза и гидравлического инструмента спасатели и пожарные распилили и подняли плиту, которой придавило пострадавшего. В настоящее время спасённого передали медикам», — сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области.

Также там отметили, что угрозы дальнейшего обрушения старого здания нет. На данный момент устанавливают причины случившегося и виновных.

Тем временем в соцсетях очевидцы отметили, что пострадавший вместе со своим другом собирал в заброшенной котельной металлолом и ему придавило ногу.

Напомним, в апреле кровля заброшенного здания убила школьницу в Кузбассе.

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