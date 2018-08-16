4 балла
+23 °C
 Новая версия Сиб.фм

Военный грузовик столкнул «Хонду» в кусты после ДТП в Новосибирске

 16 августа, 14:38
подходящие темы
Военный грузовик столкнул «Хонду» в кусты после ДТП в Новосибирске
стоп-кадр с видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В результате ДТП на новосибирской трассе серьёзно пострадал водитель легковушки.

Военный грузовой МАЗ, перевозящий горючее, и Honda Odyssey столкнулись на дороге, ведущей к Пашино, сообщили в соцсетях. ДТП произошло 16 августа днём.

В результате аварии легковой автомобиль слетел с дороги и угодил в кусты. Водитель машины госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в соцсетях.

Напомним, в августе полицейское авто попало в ДТП и спровоцировало пробку в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 апреля, 11:49 • статья

Беспощадный сбор

Государство снова преподнесло сюрприз автолюбителям и автодилерам, подняв утилизационный сбор на авто. Насколько подорожали «японки», читайте в материале Сиб.фм.
 10.11.2017, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 9.10.2017, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.