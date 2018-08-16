Военный грузовик столкнул «Хонду» в кусты после ДТП в Новосибирске
16 августа, 14:38
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стоп-кадр с видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
В результате ДТП на новосибирской трассе серьёзно пострадал водитель легковушки.
Военный грузовой МАЗ, перевозящий горючее, и Honda Odyssey столкнулись на дороге, ведущей к Пашино, сообщили в соцсетях. ДТП произошло 16 августа днём.
В результате аварии легковой автомобиль слетел с дороги и угодил в кусты. Водитель машины госпитализирован в тяжёлом состоянии.
«На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в соцсетях.
Напомним, в августе полицейское авто попало в ДТП и спровоцировало пробку в Новосибирске.