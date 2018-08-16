Военный грузовик столкнул «Хонду» в кусты после ДТП в Новосибирске

стоп-кадр с видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В результате ДТП на новосибирской трассе серьёзно пострадал водитель легковушки.

Военный грузовой МАЗ, перевозящий горючее, и Honda Odyssey столкнулись на дороге, ведущей к Пашино, сообщили в соцсетях. ДТП произошло 16 августа днём.

В результате аварии легковой автомобиль слетел с дороги и угодил в кусты. Водитель машины госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в соцсетях.

Напомним, в августе полицейское авто попало в ДТП и спровоцировало пробку в Новосибирске.