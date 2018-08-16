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Женщина ослепла на один глаз после драки в Новосибирской области

 16 августа, 15:55
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Женщина ослепла на один глаз после драки в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области в кафе «Мираж» мужчина несколько раз ударил женщину по лицу — теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По версии следствия, вечером 19 мая 2018 года в посёлке Сузун между пьяными посетителями кафе-бара «Мираж» возник конфликт.

В ходе ссоры 28-летний Николай трижды ударил рукой по лицу 44-летнюю женщину, тем самым причинив ей серьёзные повреждения. В дальнейшем от полученных травм пострадавшая полностью утратила зрение на правый глаз.

16 августа ио прокурора Сузунского района Иван Ветошкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть».

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело рассмотрит по существу Сузунский районный суд. Мужчине теперь грозит наказание до восьми лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, в августе после драки со стрельбой в новосибирском баре мужчина скончался в больнице.

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