Развлекательная соцсеть «Фотострана» опросила 1000 респондентов и выяснила, что важнее для жителей Новосибирска: дружба или отношения.

26 % опрошенных уверены, что друзья играют главную роль в жизни человека, а отношения — второстепенную.

«Друзья всегда рядом и не бросят тебя в беде, а отношения зачастую поддерживаются ради интимной близости и могут быть разрушены в любую минуту. Старая дружба определённо имеет большее значение в жизни, чем отношения», — рассказал исследователям Владислав.

12 % участников опроса считают отношения и семью важнее друзей.

«Я не верю в дружбу, а твой спутник жизни знает о тебе всё и не оставит тебя в трудную минуту», — отметила Вероника.

52 % респондентов утверждают, что нельзя ставить в сравнение дружбу и отношения.

«Хорошие друзья не поставят вас перед выбором — дружба или любовь», — поделился Денис.

Остальные не смогли определиться с ответом.

Напомним, в июле исследователи «Фотостраны» выяснили, что 66 % новосибирцев верят в предсказания.