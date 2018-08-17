Канализация затопила могилы ветеранов войны в Новосибирске

Кладбище в Оби затопило нечистотами из-за прорыва канализационного коллектора.

Зловонные воды плещутся возле могилы ветерана войны Петра Александровича Кульцева в городе Обь. Десятки захоронений находятся буквально в шаге от канализационной канавы: земля и воздух источают запах фекалий. Жители ждут срочной помощи от врио губернатора.

Уже четыре года происходит несанкционированный слив отходов на данном участке улицы Большой. Весной общественники уже били тревогу о надвигающейся экологической катастрофе. Но, как сообщили представители общественной организации «Гражданский патруль», надзорные органы спустили обращение на усмотрение администрации города Обь. Позже глава сообщил, что в этом месте находится трубопровод канализационного коллектора, требующий полной замены.

«Реконструкция 500 метров трубопровода требует больших финансовых затрат и длительного промежутка времени», — передал слова главы Оби Александра Мозжерина «Гражданский патруль».

С тех пор прошло полгода, но ситуация лишь усугубилась. Раньше канализационные стоки были у дороги, а теперь они подступили к могилам. Родственники захороненных на «несчастливом» кладбище уверены, что если проблему не устранить, то в следующем году тела их близких окончательно затопит.

«Вряд ли кто-либо хотел, чтобы прах его родных покоился в месте сброса канализации. Но в Оби рядом с городским кладбищем длительное время из-за аварии остаётся открытым коллектор. Жижа, поступающая из места разрушения, почти затопила захоронения», — прокомментировал происходящее руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

17 августа по факту ненадлежащего содержания систем водоотведения и исполнения похоронного законодательства в городе Обь правозащитники направили обращение к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову и в региональную прокуратуру.

Напомним, в июле банда вандалов-грабителей орудовала на кладбище в Новосибирске.