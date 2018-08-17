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Кубок Стэнли по ошибке отправили в Новосибирск

 17 августа, 17:01
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Кубок Стэнли по ошибке отправили в Новосибирск
Фото с сайта russianmachineneverbreaks.com

Главный трофей Национальной хоккейной лиги не приехал в Новокузнецк вовремя.

Изначально демонстрация Кубка Стэнли должна была проходить с 13 до 16 часов по местному времени. Теперь начало мероприятия перенесено на 19:00.

«Произошел форс-мажор. Вины новокузнецкой стороны здесь нет. Озвучить причины пока не можем. Главное — Кубок Стэнли прилетит, и горожане смогут его увидеть. В 18 часов на площади Торжеств начнётся развлекательная программа, с 19 до 22 часов состоится показ трофея», — сообщил уроженец Новокузнецка Дмитрий Орлов, завоевавший в этом году Кубок Стэнли в составе команды «Вашингтон Кэпиталз».

Известно, что Кубок Стенли забыли в московском аэропорту, а затем по ошибке отправили в Новосибирск.

«Сейчас Кубок находится в воздухе. Его на самолёте доставят в Новосибирск, оттуда — на вертолёте в наш аэропорт Спиченково, затем — на машине на площадь Торжеств, в руки Дмитрию Орлову. Город сплотился, мы справимся с этой накладкой», — заявил заместитель мэра Новокузнецка Григорий Вержицкий.

Напомним, в мае пассажир рейса Новосибирск — Москва потерял в самолёте 400 тысяч рублей.

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