7 баллов
+26 °C
 Новая версия Сиб.фм

Любители японской кухни напали на доставщика суши в Новосибирске

 17 августа, 16:21
подходящие темы
Любители японской кухни напали на доставщика суши в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Двое новосибирцев ограбили доставщика суши в тёмном подъезде в Кировском районе.

Инцидент произошёл в подъезде дома по улице Палласа почти в два часа ночи 15 августа, сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

«Двое молодых людей с применением физической силы отобрали у доставщика суши пакет с заказом стоимостью 1,5 тысячи рублей. Потерпевший обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, к преступлению причастны молодые люди 20 и 22 лет. Младшего из них уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Похищенную еду у подозреваемых изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся расследование.

Напомним, пять килограммов мяса украл из холодильника соседки житель НСО.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 августа, 16:41 • интервью

Время честной еды

Наталья Ильина, владелица ресторана «Библиотека» — о том, как честная еда без претензий вышла на первый план на ресторанном рынке Новосибирска.

Сквасить погорячее

 14 июня, 11:42 • колонка
Ян Скопин
ресторатор
300 граммов перца чили на кочан китайской капусты для кимчи. Сделать решительный шаг к полкилограмму мешает исключительно ментальный барьер.

Чем Россия не Италия

 25 мая, 09:15 • колонка
Ян Скопин
ресторатор
Ян Скопин оценил перспективы появления системы защищённости продуктов по происхождению в России и рассказал, что потребуется от «циничных» производителей.
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.