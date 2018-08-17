Любители японской кухни напали на доставщика суши в Новосибирске

Двое новосибирцев ограбили доставщика суши в тёмном подъезде в Кировском районе.

Инцидент произошёл в подъезде дома по улице Палласа почти в два часа ночи 15 августа, сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

«Двое молодых людей с применением физической силы отобрали у доставщика суши пакет с заказом стоимостью 1,5 тысячи рублей. Потерпевший обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, к преступлению причастны молодые люди 20 и 22 лет. Младшего из них уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Похищенную еду у подозреваемых изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся расследование.

Напомним, пять килограммов мяса украл из холодильника соседки житель НСО.