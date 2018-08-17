Мыльные айфоны продавали бизнесмены-мошенники на Алтае
17 августа, 12:16
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фото с сайта pixabay.com
Два барнаульца организовали интернет-магазин по продаже айфонов, но высылали покупателям мыло и игрушки.
Мужчины предлагали купить iPhone 6S по ценам значительно ниже рыночных, при этом вместо телефонов высылали покупателям мыло и детские игрушки, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
«В целях конспирации они приобрели банковскую карту, разместили на интернет-сайте электронную форму для заполнения, создали электронный почтовый ящик, в качестве контакта указали абонентский номер, оформленный на третье лицо», — рассказали в краевой прокуратуре.
Интернет-торговцев хотели судить за мошенничество, но они возместили ущерб своим покупателям.
Напомним, ради квартиры сибирячка «помолодела» и прикинулась сиротой в Москве.