Мыльные айфоны продавали бизнесмены-мошенники на Алтае

Два барнаульца организовали интернет-магазин по продаже айфонов, но высылали покупателям мыло и игрушки.

Мужчины предлагали купить iPhone 6S по ценам значительно ниже рыночных, при этом вместо телефонов высылали покупателям мыло и детские игрушки, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

«В целях конспирации они приобрели банковскую карту, разместили на интернет-сайте электронную форму для заполнения, создали электронный почтовый ящик, в качестве контакта указали абонентский номер, оформленный на третье лицо», — рассказали в краевой прокуратуре.

Интернет-торговцев хотели судить за мошенничество, но они возместили ущерб своим покупателям.

Напомним, ради квартиры сибирячка «помолодела» и прикинулась сиротой в Москве.