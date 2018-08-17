Отремонтировал «трофей» и пошёл под суд угонщик в Красноярске

Машина, которую решил похитить красноярец, оказалась неисправной — парень её починил.

В конце мая 2018 года 17-летний житель Красноярска украл ВАЗ-2104 стоимостью 50 тысяч рублей, находившийся во дворе Советского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Злоумышленник, заметив автомобиль во дворе дома, решил угнать его. Подняв крышку капота, он увидел, что аккумулятор отсутствует, поэтому откатил машину в соседний двор и спрятал её за гаражами. За два дня он отремонтировал транспортное средство, приведя его в полностью исправное состояние», — рассказали в ведомстве.

Воспользоваться отремонтированным автомобилем парень не успел — его задержали полицейские. Машину вернули 27-летнему владельцу, а «мастеру» теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, во избежание скандала с женой красноярец инсценировал угон.