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Пришёл поужинать: по детскому лагерю в Усть-Илимске бродил медведь

 17 августа, 08:20
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Пришёл поужинать: по детскому лагерю в Усть-Илимске бродил медведь
скрин с видео Илимского регионального телевидения

Двухгодовалого медведя запечатлели камеры видеонаблюдения в лагере Усть-Илимска.

Нежданного гостя обнаружили в детском лагере «Лосёнок», сообщило 14 августа Илимское региональное телевидение.

Молодой медведь бродил вдоль забора, а затем направился к мусорным бакам, из которых вытащил пакеты. Позже хищник услышал звук подъезжающего автомобиля и убежал.

Сотрудники лагеря предположили, что лесной зверь искал в контейнерах съестное. Правда, по словам директора учреждения Сергея Тютюнника, поживиться косолапому было нечем — пищевые отходы в них не хранят.

«Пищевых отходов там не было, а пакеты его не устроили. В шесть утра подъехала машина, он её услышал и убежал. В ЕДДС мы сразу же сообщили», — рассказал Сергей Тютюнник.

Напомним, гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области.

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