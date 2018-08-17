Поймавшую педофила жительницу Новосибирска наградила полиция

Жительница Новосибирска, увидев преступника из ориентировки, не растерялась и помогла его задержать.

Замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Николай Турбовец вручил благодарственное письмо, ценный подарок и букет цветов жительнице столицы Сибири Наталье Булгаковой. Женщина помогла задержать мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности, совершённом в отношении пятилетней девочки.

В начале августа Наталья Булгакова ехала на машине со своим девятилетним сыном, когда заметила на улице мужчину, похожего на разыскиваемого преступника. Его фото женщина ранее видела на ориентировке.

Тогда Наталья решила задержать подозреваемого. Она вышла из авто и начала беседу с мужчиной, намекнув, что опознала в нём преступника. Тот, соответственно, испугался и начал убегать. Наталья бросилась за ним вдогонку, по пути вызывая полицию и прося прохожих помочь. Беглеца в итоге схватили двое мужчин и держали, пока за ним не приехали полицейские.

«Через некоторое время стало известно, что задержанный дал признательные показания в совершении преступления, в котором его подозревали. В настоящее время уголовное дело расследуется следственными органами СУ СК России по Новосибирской области», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Николай Турбовец поблагодарил Наталью Булгакову за смелось, решительность и активную гражданскую позицию. Также он отметил, что за всю его практику она стала первой женщиной, которая задержала преступника.

«Задержать преступника решилась не раздумывая, — рассказывает Наталья. — У меня самой двое несовершеннолетних сыновей, и я прекрасно понимала, какая опасность подстерегает детей, пока преступник находится на свободе».

Напомним, в июле «лифтового» педофила поймали в Барнауле.