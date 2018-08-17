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«Поплавал» вместе с рыбой по супермаркету житель Красноярска

 17 августа, 13:12
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«Поплавал» вместе с рыбой по супермаркету житель Красноярска
скрин с видео со страницы @chp.kras в соцсети Instagram

Красноярец устроил представление перед посетителями магазина — парень катался по полу с живой рыбой.

Странного покупателя сняли на видео жители Красноярска в супермаркете «О’Кей» 16 августа — парень в трусах и ластах периодически падал на пол, пытаясь удержать в руках живую рыбу. Ролик выложили в группе @chp.kras в соцсети Instagram.

На странного «гостя» обратил внимание охранник — он подошёл к молодому человеку и попросил его покинуть помещение. Но парню мешали ходить ласты, и он продолжил падать. В итоге «рыбак» с горем пополам всё же направился к выходу.

Обсуждающие парня комментаторы разделились во мнениях. Многие предположили, что герой видео находился под действием наркотиков или алкоголя. Другие же сочли, что молодой человек просто решил развлечь толпу или поднять рейтинг в соцсетях.

«Чувак постебал, да и всё», — написал один из комментаторов в Инстаграме.

Напомним, показала трусы и обложила матом полицейских дебоширка из Москвы.

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