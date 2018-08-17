Птенца коршуна спасли от любителя экзотики в Новосибирске
17 августа, 07:46
Волонтёры освободили маленького коршуна от предприимчивого новосибирца, который задумал продать птицу.
Историей спасения птенца чёрного коршуна поделились волонтёры Центра реабилитации диких животных в соцсети «ВКонтакте».
«Это „прекрасная“ история об идиотизме и бесчеловечности, сплошь и рядом встречающаяся в нынешнее время при попадании эдакой диковинной зверюшки к самому опасному существу — человеку», — рассказали они.
По их словам, мужчина увидел птицу и вместо того чтобы пройти мимо или помочь, задумал на ней заработать. Он привязал коршуна за одну лапу к дереву, подкармливал «чем бог пошлёт» и искал покупателя.
Птицу вскоре удалось освободить и передать в Центр для подготовки к дальнейшему выпуску. Сейчас ей ничего не угрожает — коршун активен, набирается сил и скоро улетит с сородичами в тёплые края.
«Но страшно представить, что бы ждало птицу, попади она в руки к аналогичному недобросовестному покупателю — любителю экзотики?» — добавили волонтёры.
Напомним, в новосибирском лесу грибники наткнулись на истекающего кровью пса — сейчас на его лечение собирают деньги.