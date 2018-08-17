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Ради квартиры сибирячка «помолодела» и прикинулась сиротой в Москве

 17 августа, 08:11
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Ради квартиры сибирячка «помолодела» и прикинулась сиротой в Москве
фото с сайта pixabay.com

Жительница Барнаула обманом хотела получить квартиру в Москве, девушка выдала себя за сироту, но её быстро разоблачили.

В августе 2017 года девушка пришла в ОМВД по Таганскому району города Москвы, представилась Натальей Казаниной и сказала, что она 2001 года рождения.

«Она рассказала историю: жила с бабушкой и дедушкой, потом старушка умерла, а старик не выпускал из дома, но ей посчастливилось чудом сбежать», — пишет «Московский комсомолец».

Далее правоохранители действовали стандартно. У девушки сняли отпечатки пальцев, назначили генетическую экспертизу, чтобы определить настоящий возраст, объявили в розыск родителей. Её же поместили в социальный центр в Отрадном.

Весной 2018 года девушку стал навещать молодой человек, а после писать жалобы в различные инстанции, в которых говорилось, что его подругу не кормят, не одевают и вообще обращаются с ней не по-человечески. В социальном центре начались проверки, которые длились три месяца, и это только ускорило разоблачение обманщицы.

Выяснилось, что девушка не только значительно уменьшила свой возраст, но и имеет проблемы с законом — её разыскивают за кражу.

Наталья не стала отрицать своей вины. Призналась, что всё придумала ради получения квартиры. Её мать сначала не знала о планах дочери, после исчезновения подала в розыск, но чуть позже девушка ей обо всём рассказала, и поиски были прекращены.

Расходы социального центра на содержание Натальи оценили в 1 667 012 рублей 96 копеек. Сейчас девушка находится под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в июле в Новосибирске суд вынес приговор мошенникам, которые похитили деньги, выделяемые мэрией на питание детей льготных категорий, — сумма превысила 2,5 млн рублей.

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