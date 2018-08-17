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Бассейн и домик садовника: семейную усадьбу продают под Новосибирском

 17 августа, 14:59
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Бассейн и домик садовника: семейную усадьбу продают под Новосибирском
фото с сайта pixabay.com

Люксовый объект продают в посёлке Элитном Новосибирской области — усадьба из двух домов стоит 72 миллиона рублей.

Объявление о продаже семейной усадьбы разместили на сайте N1.RU. На территории объекта расположены два дома — хозяйский площадью 280 квадратных метров и гостевой — 168 квадратных метров с гаражом на два больших автомобиля.

«Огромный участок может обслуживать садовник, для проживания которого есть отдельно стоящий небольшой домик со всеми удобствами», — сообщается в объявлении.

Напомним, в Новосибирске продают пентхаус по цене «трёшки».

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