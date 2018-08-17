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СПЧ поддержит завершение строительства перинатального центра в Новосибирске

 17 августа, 18:32
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СПЧ поддержит завершение строительства перинатального центра в Новосибирске
фото пресс-службы правительства новосибирской области

В Новосибирске прошло 26-е выездное заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Председатель совета Михаил Федотов высоко оценил уровень развития гражданского общества в регионе и заявил, что вопросы, волнующие граждан, активно решаются на областном уровне.

«За три последних года число общественников, реализующих социально значимые проекты и программы, выросло в пять раз. Они находятся в конструктивном диалоге с органами государственной власти и местного самоуправления, принимают деятельное участие в подготовке управленческих решений», — рассказал глава области Андрей Травников.

Также Травников поблагодарил Михаила Федотова за готовность совета рекомендовать на высшем уровне решить вопрос с завершением строительства перинатального центра в Новосибирске.

Члены СПЧ в принципе дали высокую оценку работе многих социальных, медицинских и образовательных учреждений области, отметив, что в целом проблемы граждан в регионе решаются намного успешнее, чем в других субъектах страны.

Здесь можно выделить обновление материально-технической базы Мошковской ЦРБ, строительство нового детского сада в микрорайоне Стрижи, строительство полигонов хранения и переработки ТБО, сохранение лесов, снижение уровня загрязнённости воздуха, улучшение качества воды и многое другое.

Напомним, в августе в Москве состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы Новосибирской области Андрея Травникова, главным её вопросом стала подготовка к новому учебному году.

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