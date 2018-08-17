В Новосибирске обсудят создание города безграничных возможностей

В третий раз в столице Сибири пройдёт общегородской форум «Новосибирск — город безграничных возможностей».

В этом году акцент будет сделан на развитии технологических инициатив, добровольчестве и доступности среды. Именно этим моментам будут посвящены основные площадки деловой программы форума. На них выступят около 60 экспертов федерального уровня.

По мнению начальника департамента по социальной политике мэрии Ольги Незамаевой, тема доступной среды до последнего времени была не очень популярна, но сейчас происходят серьёзные изменения.

«Самое главное, что у нас сейчас меняется сознание людей, общество становится толерантнее к людям с инвалидностью. Сейчас существует хорошо выстроенная система сопровождения детей при обучении в школах, а также система социального патронажа, когда семьи с людьми с инвалидностью могут получить профессиональную помощь сиделок, медсестёр и так далее», — отметила Ольга Незамаева.

Дорожные карты по формированию доступной среды разработаны как на федеральном, так и на региональных уровнях. Новосибирск при этом остаётся единственным муниципалитетом в стране, который также разработал этот документ.

К примеру, за короткое время была реконструирована школа для глухих и слабослышащих детей № 37. Как признаются городские власти, долгое время она находилась в плачевном состоянии, но сейчас ребятишки учатся в условиях, соответствующих всем современным стандартам. А в школе № 59, в которой также учатся дети с инвалидностью, был установлен лифт. Для четырёхэтажного здания это была крайняя необходимость.

Особое место на форуме уделят оснащению общественного транспорта. Ольга Незамаева отметила, что сейчас в городе большое количество низкопольных автобусов с механизмами для инвалидов-колясочников. В них также существует система аудиоконтура для незрячих и слабовидящих пассажиров. Курсируют эти автобусы по маршрутам, согласованным с общественными организациями инвалидов. Главная задача, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли добраться до всех наиболее интересных объектов города.

Существует такое понятие, как «паспорт доступности здания». Его уже получили почти все объекты, находящиеся в муниципальной собственности. Конечно, со зданиями, находящимися в частной собственности, ситуация иная. В ближайших планах решить проблему доступности муниципальной аптечной сети. Речь идёт о более чем ста объектах. Как показала практика, стоимость обустройства входа одной аптеки обходится примерно в 340-400 тысяч рублей.

Также на форуме расскажут об оснащении поездов, железнодорожных площадок и вокзалов, об изменениях в Толмачёво, благодаря которым люди с ограниченными возможностями здоровья могут совершенно спокойно передвигаться по зданию аэровокзала, и так далее.

На форуме представят фильм, посвящённый уже реализованным проектам. К примеру, успешно существует направление, на которое в 2016 году смотрели как на что-то невиданное, — создание дизайнерской функциональной одежды для инвалидов. Также работает инклюзивный театр.

«Работа над доступной средой актуальна не менее чем для трети новосибирцев. У нас треть населения — пожилые люди. В какой-то момент они начинают передвигаться с трудом, начинают плохо слышать и хуже видеть. Во-вторых, это огромное количество мам с колясками, и они становятся активной движущей силой в этой работе. Инвалидов-колясочников в городе у нас более 1800», — рассказала Ольга Незамаева.

В процесс включаются и предприниматели. Например, некоторые крупные компании устанавливают за свой счёт специальные игровые площадки, которыми могут воспользоваться ребятишки с ограниченными возможностями здоровья. Одна из них вскоре появится на новосибирской набережной.

Напомним, в конце 2017 года в Новосибирске открыли единственную в Сибири бесплатную автошколу для людей с ограниченными возможностями, после сдачи экзамена им выдают водительские удостоверения категории «В».