Вернулся в семью после собственных похорон житель Кемеровской области

В Кемерове на поминальный девятый день пришёл сам виновник скорби — теперь придётся выяснять, кого похоронили вместо него.

В начале августа на улице Центральной сгорел дом. В нём нашли сильно обгоревший труп мужчины. Сотрудники местного МВД предположили, что погиб Сергей Гапеев и пригласили его сестру на опознание тела.

Несмотря на то, что девушка не была уверена в том, что это труп её брата, процедура опознания прошла, и Сергея Гапеева похоронили.

Однако когда сестра отмечала вместе с мужем поминальный девятый день, к ним пришёл погибший брат. Это вызвало немалый шок в семье.

«По сообщению местных СМИ, процедура опознания прошла в соответствии с нормативными документами. На данный момент назначена генетическая экспертиза останков, поскольку теперь совершенно не ясно, кто лежит в могиле Сергея. Также пока нет информации, за чей счёт будет проводиться эксгумация, а потратившие 30 000 рублей на похороны чужого человека родственники уже требуют убрать труп незнакомца от могил их предков», — сообщило VSЁ42.RU.

Сейчас воскресший брат решил завязать с пагубной привычкой пить алкоголь — из документов у мужчины осталось лишь свидетельство о смерти.

Напомним, в ноябре 2017 года убитый красноярский бизнесмен «воскрес» и рассказал об инсценировке.