Барнаулец умер после отказа врачей в помощи

Медики отказали в госпитализации барнаульцу — мужчина умер от перитонита.

Житель Барнаула обратился к медикам 15 июля — мужчина отдыхал с друзьями и семьёй на туристической базе в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и почувствовал острую боль в животе, сообщили в следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Врачи из пункта скорой помощи Алтайской ЦРБ прибыли по вызову и поставили пациенту обезболивающее. Госпитализировать больного они отказались.

Вскоре состояние мужчины ухудшилось. Он обратился к медикам, однако второй раз они к нему не приехали. На следующий день житель Барнаула отправился к себе на родину. В дороге он скончался от перитонита.

Правоохранители провели доследственную проверку, в результате которой возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В ходе расследования уголовного дела предстоит установить наличие причинно-следственной связи между оказанием ненадлежащей помощи сотрудниками медицинского учреждения и гибелью потерпевшего», — сообщили в краевом СУ СК.

Напомним, в Хакасии беременная женщина скончалась из-за неправильного диагноза врачей.