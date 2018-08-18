Повысить цену на колбасу попросили правительство российские мясники

Национальный союз мясопереработчиков предложил вице-премьеру правительства России Алексею Гордееву повлиять на торговые сети и поспособствовать повышению цен на колбасные изделия и полуфабрикаты.

Причина — в подорожании сырья для мясных деликатесов и полуфабрикатов. Согласно статистике РБК, с начала 2018 года свинина подорожала на 30 %, мясо кур на 35 %, отечественная говядина на 10 %, а импортная на 25 %.

Цены на сырьё выросли из-за ограничения импортных поставок сразу из нескольких стран, особенно из Бразилии, которая считалась одним из основных поставщиков мяса в Россию. Отечественная продукция растёт в цене на фоне повышенного спроса со стороны предприятий. Также на цены влияет и стоимость кормов.

«Весной произошло сезонное повышение цен на мясное сырьё, которые должны были традиционно опуститься к лету. Но в связи с закрытием границ на ввоз мяса из Бразилии и США и недостаточно развитой российской сырьевой базой возник дефицит мясного сырья. Не стоит забывать и о недавнем повышении НДС до 20 %. Всё это привело к резкому росту себестоимости продукции. Как правило, торговые сети требуют уведомлять их о предстоящем повышении цен за несколько месяцев. В случае небольшого роста цен на сырьё производитель может нивелировать разницу за счёт снижения маржинальности, но в ситуации резкого роста на 30 %, как сейчас, нивелировать разницу за свой счёт уже невозможно, и производители вынуждены либо массово отгружать продукцию себе в убыток, либо повышать цены на неё. Обращение представителей Национального союза переработчиков к правительству вряд ли принесёт ощутимый результат, поскольку государство не имеет законодательных возможностей повлиять на решения частного бизнеса, а может лишь вынести рекомендации», — комментирует ситуацию Галина Шмидт, директор по маркетингу Сибирской продовольственной компании.

Напомним, сотни новосибирцев пришли в парк «Городское начало» 26 июля, чтобы в пятый раз выступить против повышения пенсионного возраста.