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Бандитский кот Пётр нуждается в любви и помощи новосибирцев

 18 августа, 12:45
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Бандитский кот Пётр нуждается в любви и помощи новосибирцев
фото из группы «„Дари добро“ Помощь бездомным животным Приют Нск» в соцсети «ВКонтакте»

Во всемирный день бездомных животных новосибирские волонтёры попросили помочь одному из таких: за лечение некогда уличного кота накопился крупный долг; также милый пушистик нуждается в новом доме.

Крепкого и пушистого кота с подбитым глазом нашли волонтёры приюта «Дари добро» 8 августа. Они сразу же отвезли животное в ветклинику «Бэст», где он проживает и по сей день. Врачи отметили, что глаз Пётр (так назвали кота) повредил в уличной драке. Да и по его повадкам, в том числе и любви задирать пса в клетке, можно понять: кот по характеру бандит.

«У нас он уже неделю в клинике, а на него нет ни единого пожертвования, потому что мы не успеваем писать посты о помощи, наплыв больных животных со всего Новосибирска. Спасибо клинике Бэст за то что все манипуляции ветеринары делают в долг (рассрочка даётся на один месяц) и нам нужно успеть оплатить лечение. Петру оперировали глаз. Чтобы он мог функционировать, потребовалась пластика век и лечение раны роговицы», — сообщили волонтёры.

Помимо серьёзного долга перед клиникой, кот также нуждается в новом доме или хотя бы бесплатной передержке. В приюте «Дари добро» бродит вирус панлейкопении и забирать туда кота сейчас очень опасно.

Пётр уже кастрирован и вполне адекватен. Ласков и добр, но не любит собак.

По всем вопросам волонтёры просят звонить по номеру 8 (913) 920-70-13. Узнать реквизиты для перечисления денег или уточнить другую информацию также можно в группе приюта «Дари добро».

Напомним, в августе грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу.

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