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Это вам NEMOSKVA: международный передвижной симпозиум приедет в Новосибирск

 18 августа, 10:04
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Это вам NEMOSKVA: международный передвижной симпозиум приедет в Новосибирск
Фото: РОСИЗО

Событие, которое стыдно пропустить, — Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA, исследующий современную культурную ситуацию в регионах России, примет в Новосибирске Городской центр изобразительных искусств.

NEMOSKVA подготовлен РОСИЗО—ГЦСИ в рамках программы межрегионального взаимодействия. Его цели — создать горизонтальные связи и новые возможности для международного сотрудничества, популяризировать региональных художников и кураторов, исследовать современную ситуацию на местах через профессиональный диалог. Исследовательская повестка симпозиума — определение «современности» в локальном контексте.

Свыше 60 российских и зарубежных экспертов едут по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока, знакомятся с локальными культурными ситуациями уникальных региональных центров.

В Новосибирске симпозиум NEMOSKVA пройдёт 23 и 24 августа на площадках ГЦИИ (Свердлова, 13) и НГОНБ (Советская, 6). Программа изысканных развлечений планируется следующая:

1. Ревю идей художественных проектов

Эксперты отберут идеи для выставочных проектов 2019-2022 годов. Выставки NEMOSKVA будут организованы в Центре изящных искусств BOZAR (Брюссель), в Москве, в регионах России, в странах СНГ и БРИКС.

Дата и время: 23 августа, 16:00–18:00.
Место: ГЦИИ.
Адрес: улица Свердлова, 13.

2. Выставка «большая страна — большие идеи»

Передвижная выставка «Большая страна — большие идеи» в форме мобильной экспозиции представит идеи, черновики, эскизы неосуществлённых замыслов современных художников из российских регионов. Эксперты отобрали для выставки 15 лучших проектов, отражающих вариативность художественных методов и стратегий, их разнообразие в связи с географическим положением. Заготовки и материалы художников из разных городов России покажут в виде авторских стендов, разработанных в партнёрстве с архитекторами Rhizome Group. Среди художников проекта: Павел Отдельнов, арт-группа ПРОВМЫЗА, Артём Филатов, Андрей Сяйлев, Сергей Потеряев. Куратор выставки — Александр Буренков, лауреат премии «Инновация» в номинации «Куратор года».

Дата и время: 23 августа, 18:00–19:00.
Место: ГЦИИ.
Адрес: улица Свердлова, 13.

3. Публичная лекция «последние тренды в паблик арт: всё ради публики»

Спикером выступит Космин Костинас — исполнительный директор и куратор Центра современного искусства Para Site (Гонконг).

Дата и время: 23 августа, 19:00–20:30.
Место: НГОНБ.
Адрес: улица Советская, 6.

4. Дискуссия

Тема: Актуальные практики самоорганизации, солидарности и сотрудничества в региональных художественных средах.

Модератором выступит Антонио Джеуза — руководитель научно-методического отдела Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО. Доктор философии, защитил диссертацию по медиаарту в Лондонском университете, дипломированный специалист по филологии и медиаарту. Куратор, критик, лектор и преподаватель. Лауреат премий «Инновация» и The Art Newspaper Russia. Ведущий в России эксперт в области искусства новых технологий и крупнейший в мире исследователь российского видеоарта.

Дата и время: 24 августа, 14:30–17:30.
Место: ГЦИИ.
Адрес: улица Свердлова, 13.

Напомним, в июле в Новосибирске открыли международную экспозицию «Магнитная поэзия».

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