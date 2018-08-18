Из-за онкологии защитник «Сибири» пропустит сезон КХЛ

Хоккеист новосибирской команды Самвел Мнацян не выступит в сезоне 2018-2018 из-за опухоли в области спины.

Как сообщил «Чемпионат», во время предсезонного сбора команды защитника"Сибири" Самвела Мнацяна начали беспокоить боли в спине. После это спортсмен обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль.

Далее Самвел Мнацян отправился в Германию к профильным специалистам, которые подтвердили страшный диагноз. На данный момент спортсмен проходит лечение, но уже стало известно, что он точно пропустит следующий сезон КХЛ из-за онкологии

«28-летний защитник пополнил состав „Сибири“ в это межсезонье. Предыдущие три сезона Мнацян провел в „Адмирале“. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Мнацян принял участие в 52 матчах, сумев записать в свой актив 3 (1+2) очка при показателе полезности „-7“ и 93 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 16 минут за встречу», — сообщил «Чемпионат».

Напомним, в июле стало известно, что вирус осповакцины поможет сибирским учёным лечить рак.