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Изуродовавший спортсменку хирург переехал работать в Новосибирск

 18 августа, 14:39
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Изуродовавший спортсменку хирург переехал работать в Новосибирск
кадр из видео с сайта НТВ

Одна неудачная пластическая операция загубила жизнь и карьеру бодибилдерши и начинающей актрисы из Барнаула; она обвиняет в случившимся хирурга, которая сейчас работает в Новосибирске.

Жительница Барнаула Екатерина Абдулина занимала призовые места на чемпионатах по бодибилдингу, выступала в качестве ди-джея в купальнике и даже собиралась сняться в кино. Но мечты о большой и красивой груди разрушили её жизнь. Во время пластической операции в организм занесли инфекцию. В итоге она лишилась одной груди, а проблемы со здоровьем будут преследовать её всегда.

После операцию по увеличению груди у Екатерины Абдулиной начались осложнения: разошёлся шов, появились жуткая гематома, нагноение и страшные боли. После этого её пластический хирург Ирина Шмарина провела девушке ещё две операции, но лучше не стало.

«Слушать обвинения в свой адрес у доктора, похоже, нет никакого желания. Ирина Шмарина просит скорее вызвать охранника и выгнать гостью из прошлого. Но обиженная клиентка не сдаётся, во всеуслышанье заявляет, что из неё сделали инвалида. Говорит, два года назад Шмарина работала в другой клинике и в другом городе. А когда узнала, что может стать фигуранткой уголовного дела, поспешила переехать в Новосибирск и устроиться на новое место», — сообщил НТВ.

Теперь девушка планирует судиться с хирургом: возместить ущерб и лишить Ирину Шмарину лицензии.

Напомним, в мае жительница Новосибирска, которую изуродовало в ДТП по вине жениха, рассказала свою историю во всеуслышанье.

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