Опухоль размером с арбуз удалили жительнице Красноярского края

Новообразование весом в 10 килограммов удалили жительнице Красноярского края — с огромной опухолью женщина ходила четыре месяца.

Операцию 80-летней жительнице Уярского района Красноярского края провели врачи Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края 17 августа. По словам врачей, столь крупные новообразования встречаются редко.

«Гигантская киста размером с арбуз занимала всю брюшную полость, в диаметре она достигала примерно 40 сантиметров и сдавливала магистральные сосуды», — рассказали в ведомстве.

В результате у больной развивались сердечная и лёгочная недостаточность. Состояние женщины усугублял её возраст.

Новообразование женщина обнаружила у себя почти четыре месяца назад. После обследования в местной больнице её направили на операцию в Красноярск.

Операция продлилась два часа и завершилась благополучно, пациентку выписали из медучреждения.

Напомним, в марте юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина.