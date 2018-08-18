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Пожарные предотвратили крупный взрыв в Новосибирске

 18 августа, 11:39
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Пожарные предотвратили крупный взрыв в Новосибирске
фото предоставила пресс-служба МЧС по Новосибирской области

Сотрудники МЧС в Новосибирске вытащили из горящего дома шесть баллонов газа, а также эвакуировали трёх человек, в том числе ребёнка.

17 августа в 14:36 в местное МЧС сообщили о пожаре в частном доме на двух хозяев на улице Грибоедова в Октябрьском районе Новосибирска. Тут же на место вызова отправили силы пожарно-спасательных подразделений.

В 14:40 пожарные уже были по адресу, где увидели, что уже горит кровля, а также есть угроза и для соседнего дома. Также в здании было несколько газовых баллонов. Оперативно спасатели эвакуировали из горящего дома двоих взрослых людей и одного ребёнка.

«Исходя из обстановки, была выбрана правильная стратегия и тактика тушения пожара, а также запрошены дополнительные силы, на месте возгорания работали пять пожарных стволов. Одновременно с этим пожарные вынесли в безопасное место шесть газовых баллонов, которые в любой момент могли взорваться от высокой температуры. Открытое горение ликвидировано силами 24 человек и шестью единицами техники. Площадь горения составила 168 квадратных метров», — сообщила пресс-служба МЧС по НСО.

В пожаре никто не погиб и не пострадал. Пожарные предотвратили взрыв баллонов и распространение огня на соседние дома. На данный момент устанавливается причина пожара.

Напомним, в июле три семьи остались без крова после пожара в Бердске.

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