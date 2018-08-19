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42 % новосибирцев предпочитают ум богатству

 19 августа, 11:01
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42 % новосибирцев предпочитают ум богатству
фото предоставила «Фотострана»

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 жителей Новосибирска и выяснили, чем лучше обладать: умом или богатством.

42 % участников опроса предпочли бы обладать большим умом, нежели колоссальными сбережениями денег.

«Богатство — вещь хрупкая, сегодня ты миллиардер, завтра нищий, и наоборот. А когда ты обладаешь знаниями и способностью мыслить — ты всегда можешь добиться желаемого богатства, применяя свои умственные способности», — поделилась размышлениями Ирина.

36 % опрошенных выбирают богатство.

«Говорят, что горе от ума! Но это я, конечно. шучу. Я бы предпочла сразу родиться в семье богачей, так как сейчас любым знаниям и умениям можно обучиться за деньги. А вот быть заведомо умным, но бедным — трудно», — рассказала участница опроса Злата.

Оставшиеся считают, что нельзя сравнить между собой ум и богатство, а затем выбрать из этого приоритет. Некоторые также комментируют, что выбрали бы предприимчивость — приложение ума к денежному делу.

Напомним, в августе исследователи «Фотостраны» выяснили, что для 26 % новосибирцев друзья важнее любви.

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