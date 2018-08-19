Молния ударила в машину главы Рубцовска после критики руководства

ЧП произошло с машиной главы Рубцовска на трассе А-322, когда он возвращался в город из командировки, в неё попала молния.

Как сообщает рубцовское издание «Местное время», случилось это примерно в 20 часов 17 августа. Внезапно испортилась погода и началась сильная гроза. Молния ударила в левое боковое зеркало служебной машины Дмитрия Фельдмана.

«Самопроизвольно опустилось стекло правой передней двери, автомобиль заглох. Водитель и глава города не пострадали», — сообщают журналисты.

Информационное агентство «Банкфакс» отмечает, что Фельдман возвращался с конгресса муниципальных образований Алтайского края, на котором врио губернатора Виктор Томенко раскритиковал действия властей Рубцовска в решении проблемы подтопления домов грунтовыми водами. Глава региона заявил, что город не получит новых финансовых вливаний на эти цели, пока краевые власти не увидят результатов.

Напомним, в июне разряд молнии стал причиной разрушения православной часовни в музейном комплексе «Тальцы» в Иркутской области, от электрического удара осколки строения разлетелись на 40 метров вокруг.