О прибыльности «сибирскости» в искусстве поговорят в Новосибирске

В Новосибирске в Городском центре изобразительного искусства пройдёт интересная встреча с красноярским художником Василием Слоновым.

В 18:30 21 августа в ГЦИИ на Свердлова, 13 обсудят, для чего нужна критика повседневности, а не прекрасное, в искусстве, а также как и почему «сибирскость» стала прибыльным товаром в художественной индустрии. Ведущие обсуждения: красноярский художник Василий Слонов, куратор ГЦИИ Пётр Жеребцов, а также художник и директор Сибирского филиала РОСИЗО-ГЦСИ Вячеслав Мизин.

На встрече участники смогут проследить за индивидуальной художественной траекторией Василия Слонова, задать автору вопросы и узнать больше о его творческом методе. Событие проводится в рамках персональной выставки Василия Слонова «Друзья детства», которая проходит в ГЦИИ с 16 августа по 9 сентября", — сообщили в ГЦИИ.

Вход на обсуждение свободный. Регистрация на участие на сайте.

Напомним, в августе международный передвижной симпозиум в Новосибирске примет ГЦИИ.