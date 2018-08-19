2 балла
+27 °C
 Новая версия Сиб.фм

О прибыльности «сибирскости» в искусстве поговорят в Новосибирске

 19 августа, 10:03
были упомянуты
подходящие темы
О прибыльности «сибирскости» в искусстве поговорят в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске в Городском центре изобразительного искусства пройдёт интересная встреча с красноярским художником Василием Слоновым.

В 18:30 21 августа в ГЦИИ на Свердлова, 13 обсудят, для чего нужна критика повседневности, а не прекрасное, в искусстве, а также как и почему «сибирскость» стала прибыльным товаром в художественной индустрии. Ведущие обсуждения: красноярский художник Василий Слонов, куратор ГЦИИ Пётр Жеребцов, а также художник и директор Сибирского филиала РОСИЗО-ГЦСИ Вячеслав Мизин.

На встрече участники смогут проследить за индивидуальной художественной траекторией Василия Слонова, задать автору вопросы и узнать больше о его творческом методе. Событие проводится в рамках персональной выставки Василия Слонова «Друзья детства», которая проходит в ГЦИИ с 16 августа по 9 сентября", — сообщили в ГЦИИ.

Вход на обсуждение свободный. Регистрация на участие на сайте.

Напомним, в августе международный передвижной симпозиум в Новосибирске примет ГЦИИ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17 августа, 14:20 • интервью

Не надо делать унылое фуфло

Как «перехудожничать» художника, в какие театры Новосибирска стоит ходить и почему современный театр в России очень серьёзный — об этом корреспонденту Сиб.фм рассказал скандальный театральный критик Виктор Вилисов.
 3 августа, 14:35 • интервью

Больше для сердца, чем для ума

Режиссёр театра «Понедельник выходной» Сергей Дроздов — о том, почему решил уйти со сцены, где искал деньги на свой театр и каким должен быть режиссёр.
 26 июля, 15:13 • статья

Искусство по правилам и без

Динамика одного сумасшедшего дня из жизни Карена Мовсесяна. Сиб.фм выяснил, что такое петь громко и дорого, где рождаются талантливые вокалисты и какое послеоперное будущее он себе приготовил.
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка