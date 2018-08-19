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Спасатели сняли с дерева котёнка и мужчину в Новосибирске

 19 августа, 09:07
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Спасатели сняли с дерева котёнка и мужчину в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Курьёзный случай попался в работе спасателям МАСС: новосибирец полез на дерево спасать животное, но попал в ту же ловушку, что и кот.

17 августа в 21:47 спасателей вызвали на улицу Тенистую с просьбой снять мужчину с дерева. Экипаж сотрудников МАСС выехал по указанному адресу. Оказалось, что мужчина хотел снять котёнка с дерева, но и сам в итоге не смог спуститься.

Правда, к приезду МАССовцев новосибирец на землю уже спустился, так что спасателям оставалось лишь вызволить котёнка, который уже три дня сидел на злосчастном дереве. Спасатели с помощью лестницы добрались до маленького зверя и отдали его хозяйке. Всего это заняло 45 секунд.

Также сотрудники МАСС объяснили хозяйке животного и соседям, что не стоит пытаться самостоятельно снять кота с дерева — лучше сразу вызвать специалиста.

«Курьёзный случай уже происходил в нашем городе два года назад. Напомним, что тогда на улице Бориса Богаткова мужчина решил снять с дерева жалобно мяукающего кота и сам не смог самостоятельно спуститься с дерева», — сообщили сотрудники МАСС.

Напомним, бандитский кот Пётр нуждается в любви и помощи новосибирцев.

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