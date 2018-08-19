Волонтёры ищут мальков для спасения редкой птицы в Новосибирске

Необычный призыв о помощи опубликовали волонтёры Центра реабилитации диких животных — они ищут мальков.

Поздно вечером 17 августа волонтёрам поступила редкая птица — зимородок. У неё диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение клюва. В естественной среде пернатый питается мелкой рыбой на водоёмах.

«Сейчас волонтёры заняты поиском малька в Академгородке. Может быть, у вас есть излишки гуппи. Или вы можете подсказать в Академгородке магазин с недорогими аквариумными рыбками. Очень ждём ваших советов и помощи», — сообщили в группе Центра реабилитации диких животных.

Напомним, на днях новосибирские волонтёры освободили маленького коршуна от предприимчивого новосибирца, который задумал продать птицу.