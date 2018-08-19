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Женщина погибла под колёсами неизвестного автомобиля в Новосибирске

 19 августа, 12:56
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Женщина погибла под колёсами неизвестного автомобиля в Новосибирске
фото пресс-службы гу мвд по новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске, автомобиль сбил женщину и скрылся с места аварии.

Известно, что всё произошло у дома на улице Связистов, 113. Автомобиль ехал со стороны улицы Троллейной в сторону улицы Волховской, а женщина переходила дорогу в неположенном месте. После столкновения пострадавшая умерла от полученных травм.

«Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. За совершение дорожно-транспортного происшествия разыскивается автомобиль „Мерседес“ темного цвета с повреждением передней части кузова и оптики», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Очевидцев происшествия правоохранители просят позвонить по телефонам: 002, 232-22-98, 232-13-00.

Напомним, 16 августа военный грузовой МАЗ, перевозящий горючее, и Honda Odyssey столкнулись на дороге, ведущей к Пашино.

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