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Журналисты получили поддельное письмо с электронного адреса ФСБ

 19 августа, 16:47
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Журналисты получили поддельное письмо с электронного адреса ФСБ
фото с сайта pixabay.com

Российские СМИ получили письмо о розыске пособника террористов, адресантом которого был указан Центр общественных связей ФСБ.

В письме говорилось о жителе Балашихи Юрии Сагайдачном, который, якобы, прошёл боевую подготовку в лагерях боевиков в Чеченской республике — журналистов просили опубликовать его фотографию. Как удалось выяснить журналистам телеканала Дождь, сообщение оказалось поддельным.

«Это была фейковая рассылка, это не от нас», — заявили изданию.

Человек, о котором говорилось в письме, оказался владельцем московской компании «Акватория», занимающейся продажей корма для рыб. Он связывает случившееся с местью.

«Я, конечно, знаю, чьих рук это дело, но не хочу называть этого человека. Я участник боевых действий, и про меня он уже распространял сообщения о беспределе в Чечне в 1995 году. После этого ко мне приезжали представители чеченских силовых структур. Месть связана с бизнесом, только теперь кампания была выстроена более профессионально», — сообщил Сагайдачный журналистам.

Адвокат предпринимателя сообщил, что СМИ, опубликовавшие на основе этого письма новости, отказались удалить их, ссылаясь на то, что получили их от ФСБ.

Напомним, Роскомнадзор и ФСБ уверены, что компания Telegram имеет возможность поменять структуру, чтобы предоставить им ключи дешифрования сообщений.

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