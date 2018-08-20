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Чёрствый таксист сбил хаски в Новосибирске, собаку спасли пассажирки

 20 августа, 15:20
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Чёрствый таксист сбил хаски в Новосибирске, собаку спасли пассажирки
фото со страницы Вероники Оторовой в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 20 августа, рано утром в Новосибирске на улице Немировича-Данченко водитель такси сбил собаку породы хаски и грубо отказал пассажиркам в помощи животному.

Новость о несчастном случае разместила на своей странице в соцсети одна из пассажирок Вероника Оторова. Вместе со своей подругой Дарьей Кузиной она сейчас занимается сбором средств на лечение хаски.

«Таксист мчал, собаку даже не заметил. Остановился, посмотрел, в грубой форме отказался везти сбитую собаку к врачам. Говорит, бампер сломан, сейчас ГАИ буду вызывать, пошли вы. На помощь нам пришёл водитель попутки, который и доставил нас в ветклинику БЭСТ», — рассказала журналисту Сиб.фм Дарья Кузина.

По словам девушки, на данный момент собака отошла от шока, но сильно хромает. Ей оказана первая медицинская помощь. Возможно, животному потребуется операция на повреждённых лапах.

Вероника и Дарья организовали сбор средств на лечение собаки. Небезразличные новосибирцы уже перевели почти 16 тысяч рублей. Деньги, которые останутся после проведения всех необходимых процедур, пойдут на благотворительность.

Хозяин собаки пока не найден.

Желающие помочь могут перечислить средства на лечение сбитой таксистом хаски: Сбербанк, 5336690058865280.

Напомним, 19 августа смертельное ДТП произошло в Новосибирске, автомобиль сбил женщину и скрылся с места аварии.

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