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Дед Мороз получит собственную резиденцию в Маслянино

 20 августа, 14:11
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Дед Мороз получит собственную резиденцию в Маслянино
фото с сайта pixabay.com

Одним из самых оригинальных предложений для туристической стратегии Новосибирской области стало строительство в Маслянино резиденции Деда Мороза.

В обсуждении комплексных мер для развития туризма в Новосибирской области участвовали эксперты в сфере туризма, архитекторы, проектировщики, рестораторы, краеведы, руководители театров, вузов и музеев.

«В Новосибирске происходит много хороших событий, которыми хочется делиться. Здесь городу нужен системный подход», — убеждён руководитель театра «Глобус» Алексей Крикливый.

«Приезжающим к нам туристам следует давать максимум возможностей, ведь они готовы тратить деньги, которые останутся в нашей экономике», — поддержал его известный новосибирец, олимпийский чемпион Александр Карелин.

Развитие туризма коснётся не только Новосибирска. Например, в Маслянинском районе вместе с масштабным спортивным парком и горнолыжными базами готовят два уникальных проекта.

«Скоро мы запустим исторический проект: гости Маслянино смогут пожить в домике старателя на Суенге, богатой золотом. Также есть идея создать на базе бывшего детского дома чертоги Деда Мороза. Почему его резиденция только в Великом Устюге? Пусть волшебник и в Сибири живёт», — рассказала замглавы Маслянинского района Наталья Белоедова.

Напомним, накануне нового 2018 года в Новосибирске прошёл массовый велозаезд Дедов Морозов.

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