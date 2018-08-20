Две женщины погибли при столкновении жигулей на трассе в Новосибирской области

В Черепановском районе в результате столкновения двух машин погибли два человека, ещё четверо, включая детей, получили различные травмы.

Инцидент произошёл 19 августа около 15:00 на 30-м километре трассы Черепаново — Маслянино. ВАЗ-2106 и ВАЗ-21012 столкнулись друг с другом.

По предварительным данным, в ДТП погибли две пассажирки столкнувшихся жигулей. Также пострадали оба водителя и двое несовершеннолетних, сидевших в «шестёрке».

«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии. Также устанавливаются возраст пострадавших и характер полученных ими травм», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Напомним, 19 августа женщина погибла под колёсами неизвестного автомобиля в Новосибирске.