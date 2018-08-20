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Фёдор Конюхов с младшим сыном впервые покорили Белуху

 20 августа, 11:45
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Фёдор Конюхов с младшим сыном впервые покорили Белуху
фото с сайта pixabay.com

Легендарный путешественник Фёдор Конюхов поднялся на высочайшую вершину Сибири — Белуху, восхождение состоялось в Международный день альпинизма, 8 августа.

Инструктор одной из местных турбаз Иван Костюк рассказал «Алтайской правде», что Конюхов на Алтае уже не в первый раз. В 2017 году он сплавлялся по реке, ходил к подножию Белухи и на Мультинские озёра.

«Сюда он приезжает не за рекордами, а отдохнуть и провести время с семьёй. Он приехал с младшим сыном Николаем. И его главная цель — показать и привить сыну любовь к горам и путешествиям. На Белуху сын тоже зашёл, ему 13 лет», — рассказал изданию инструктор.

Костюк отметил, что сын известного путешественника поднимался в одном темпе со взрослыми. А сам Фёдор Конюхов сказал, что «в Белуху влюбляешься всё больше и больше. Это красивая гора. Но чтобы взойти на неё, надо дыхалку и пахать».

Напомним, в августе четверых туристов из Кемеровской области эвакуировали с Белухи на вертолёте МИ-8, долгое время проведение спасательной операции осложнялось непогодой.

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