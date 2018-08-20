Криминальный сувенир: красноярскому школьнику грозит срок за кражу авиажилета

Красноярский подросток вынес из самолёта спасательный жилет — ему грозит до двух лет тюрьмы.

17-летний парень предстанет перед судом за кражу спасательного жилета из самолёта, прилетевшего в Красноярск из Москвы. О пропаже спецсредства полиции сообщили представители авиакомпании после осмотра салона, сообщили в краевом УТ МВД.

«Сотрудники транспортной полиции установили, что на посадочном месте, под которым находился пропавший авиажилет, летел 17-летний красноярец. При проведении встречного досмотра стражи порядка обнаружили в рюкзаке юноши похищенное спасательное средство», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, молодой человек учится в одной из красноярских гимназий, проблем с законом ранее не имел, а спасательное средство взял в качестве сувенира. Парень признался, что планировал использовать жилет в походе или для плавания. О том, что стоимость предмета не входит в оплату перелёта, красноярец не знал.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек может получить наказание от штрафа в размере 80 тысяч рублей до двухлетнего тюремного срока.

Напомним, в мае жительница новосибирского Академгородка украла велосипед.