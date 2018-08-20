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МЧС предупредило о шторме, граде и возможных пожарах в Новосибирской области

 20 августа, 16:29
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МЧС предупредило о шторме, граде и возможных пожарах в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Новосибирской области ожидается не просто похолодание, а по-настоящему опасная для жителей региона погода.

Как отметили в Западно-Сибирском гидрометцентре, с 21 по 22 августа в Новосибирской области ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с силой 18-23 метра в секунду и с порывами до 25.

«Однако местами сохранится высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность. Неблагоприятная погода будет способствовать осложнению обстановки. Населению следует быть предельно осторожным, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, и в природной среде», — сообщила пресс-служба МЧС.

По прогнозам синоптиков, днём 21 августа температура составит +25...+27 градусов, ночью — +16...+18. 22 августа температура днём — +18...+20 градусов, 23 августа — +16...+18. В ночное время в среду и четверг ожидается +10...+12 градусов.

Напомним, 16 августа горячие выходные с грозами ожидали новосибирцев.

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