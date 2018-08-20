Неадекватного молодого человека сняли с крыши в Новосибирске

Сотрудники МАСС сняли с крыши пятиэтажки на улице Красный проспект неадекватно ведущего себя молодого человека.

Всё произошло в минувшие выходные. К спасателям обратились местные жители. Причём было непонятно, как мужчина попал на крышу, ведь чердачные помещения были закрыты.

«Спасатели поднялись на крышу и уговорили молодого человека спуститься вниз. Обвязав его верёвкой и страхуя сверху и снизу, его спустили вниз по пожарной и раздвижной трёхколенной лестнице, где его уже поджидали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе МАСС.

Именно правоохранителям предстоит выяснить причину такого неадекватного поведения.

Напомним, в августе новосибирец полез на дерево спасать животное, но попал в ту же ловушку, что и кот.