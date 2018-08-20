Новосибирцам предложили выбрать самые плохие дороги

Онлайн-голосование, чтобы определить дороги, которые отремонтируют в 2019 году, запустили на городском портале Новосибирска.

Голосование в рамках проекта «Выбери дорогу для ремонта-2019» пройдёт в два этапа, сообщили в пресс-центре мэрии.

С 20 августа по 3 сентября 2018 года новосибирцы смогут проголосовать за те участки дорог, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в ремонте. Внести своё предложение можно через личный кабинет на портале «Мой Новосибирск» или с помощью мобильного приложения «Мобильный Новосибирск».

«В сообщении можно прикрепить фотографию повреждённого участка, дать дополнительную информацию о характере проблемы на этом участке», — уточнили в муниципалитете.

По итогам первого этапа будет составлен список дорог, которые горожане пожелали отремонтировать в первую очередь. Из этого списка новосибирцы смогут выбрать участки, которые станут приоритетными для ремонта. Для этого будет проведено онлайн-голосование — в нём можно поучаствовать на муниципальном портале в разделе «Экспресс-опросы».

При этом, согласно условиям проекта, за внутриквартальные дороги и проезды, дворы, а также дороги частного сектора проголосовать нельзя.

Онлайн-голосование проходит в Новосибирске в четвёртый раз. В 2017 году горожане выбрали 12 проблемных дорожных участков — их ремонтировали осенью 2017 и летом 2018 года.

Напомним, в июле досрочно завершили ремонт дороги до новосибирского села Елбань.