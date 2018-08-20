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Отказавшихся от прививки читинцев увозят в больницу с подозрением на корь

 20 августа, 18:51
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Отказавшихся от прививки читинцев увозят в больницу с подозрением на корь
фото из архива sib.fm

В Чите растёт число госпитализированных с подозрением на корь — все они отказались от вакцинации по личным причинам.

Как сообщает пресс-служба Краевой клинической инфекционной больницы, в Чите выросло число госпитализированных жителей: если ранее их насчитывалось десять, то по состоянию на 20 августа в больницах города оказалось 18 человек. 12 из них находятся на лечении в городской больнице № 2, шесть человек — в краевой клинической инфекционной больнице.

«Заболевание у всех пациентов протекает в среднетяжёлой форме с типичными клиническими симптомами — высокой температурой, сыпью, склеритом. Тяжёлых и осложнённых форм заболевания, к счастью, не выявлено», — отметила главный внештатный инфекционист регионального минздрава, начмед ККИБ Елена Веселова.

Известно, что возраст самого младшего пациента — пять месяцев, самого старшего — 48 лет. Пока диагноз «корь» лабораторно не подтверждён, весь забранный материал направляется для подтверждения в региональный центр в Благовещенск.

«Все заболевшие не были привиты от кори по личным убеждениям», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время по факту заболевания Роспотребнадзор по Забайкальскому краю проводит эпидемиологическое расследование.

Напомним, в июле десять новых случаев заболевания корью зафиксировали в городе Обь Новосибирской области — все заболевшие из цыганской общины.

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