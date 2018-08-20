Пассажиры двое суток ждали вылета рейса в Якутию

Из-за неисправности сразу двух самолётов авиакомпании «Якутия» произошла серьёзная задержка рейса № 482.

Речь идёт о самолётах Sukhoi Superjet 100. Более 90 пассажиров должны были вылететь в Якутию ещё 17 августа. В итоге им это удалось только вечером 19-го.

«Представители авиакомпании „Якутия“ в аэропорту Читы оказывали помощь и содействие пассажирам. Были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе — гостиница, горячее питание и прохладительные напитки», — сообщил портал «Чита.Ру».

Напомним, пьяный москвич обматерил экипаж самолёта и избил якутских полицейских, ЧП произошло 15 августа, авиадебошира задержали после приземления в аэропорту города Мирный.