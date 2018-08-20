Потерял семь литров крови и левую почку после ножевого ранения житель Новосибирска

Специалисты Городской клинической больницы № 25 Новосибирска спасли жизнь мужчине после тяжёлого ножевого ранения: у него была повреждена аорта и наблюдалось сильное кровотечение.

43-летнего Максима Д. 28 июля поздно вечером привезла скорая помощь в хирургический приёмный покой городской клинической больницы № 25. Мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии — колото-резаная рана боковой стенки, явные признаки значительной кровопотери и низкое артериальное давление.

Состояние Максима оценивали как крайне тяжёлое. В приёмном покое его сразу встретила бригада из хирургов, реаниматолога и анестезиолога. На фоне реанимационных мероприятий его экстренно взяли на оперативное лечение, а затем, в операционной, началась долгая и напряжённая борьба за жизнь пациента.

«Врачебная бригада, в составе дежурных хирургов, анестезиолога во главе с ответственным дежурным хирургом, кмн Аршаком Арутюновичем Асатряном, на протяжении четырёх часов боролась за его жизнь. На операции было выявлено, что ножевое ранение нанесло выраженное повреждение левой почки, с практически полным пересечением питающих её сосудов, а также было выявлено повреждение брюшного отдела аорты. Счет шёл на минуты и даже секунды...» — сообщила пресс-служба больницы.

Однако усилия обычной хирургической бригады не прошли даром. Они удалили Максиму повреждённую левую почки и ушили ранение брюшного отдела аорты, несмотря на непрекращающееся обильное кровотечение из раны сосуда. Пациенту постоянно переливали кровь.

Всего за время операции пациент потерял свыше семи литров крови. И это при том, что обычно в организме человека её около пяти-шести литров. Благодаря стараниям дежурного врача-анестезиолога Михаила Игнатенко больному выполнили инфузионную терапию в объёме свыше 13,5 литра жидкости. Из них — более пяти литров крови.

После операции ещё в течение десяти дней специалисты продолжали бороться за жизнь Максима в условиях отделения реанимации. Но спустя три недели после хирургического вмешательства пациент находится в стабильном состоянии и уже собирается домой.

По словам оперирующего хирурга Аршака Асатряна, такую большую кропотливую работу удалось сделать благодаря высокому профессионализму и слаженной коллективной работе хирургов, анестезиологов, реаниматологов городской клинической больницы № 25, а также взаимодействию с другими медицинскими службами города: Новосибирского клинического центра крови, отделения сосудистой хирургии ГБУЗ НСО «ГКБ № 1».

«Этот случай является подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки специалистов. Медицинская помощь была оказана на всех этапах своевременно и в полном объёме, получен качественный результат, а это — главное в нашей работе», — прокомментировал работу коллег заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» Дмитрий Ковинько.

Максим же безмерно благодарен коллективу больницы, который не просто сохранил его жизнь и дал возможность вернуться к полноценному существованию, но и помог переосмыслить основные жизненные ценности.

«Восстановительный период Максима продлится ещё несколько недель, после чего он сможет вернуться к обычной жизни. После выписки из больницы пациент будет наблюдаться в поликлинике по месту жительства», — отметил Аршак Асатрян.

Напомним, в июле мужчине пришили отрезанную бензопилой ногу новосибирские врачи.