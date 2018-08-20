3 балла
+24 °C
 Новая версия Сиб.фм

Потерял семь литров крови и левую почку после ножевого ранения житель Новосибирска

 20 августа, 16:15
подходящие темы
Потерял семь литров крови и левую почку после ножевого ранения житель Новосибирска
фото предоставила пресс-служба ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»

Специалисты Городской клинической больницы № 25 Новосибирска спасли жизнь мужчине после тяжёлого ножевого ранения: у него была повреждена аорта и наблюдалось сильное кровотечение.

43-летнего Максима Д. 28 июля поздно вечером привезла скорая помощь в хирургический приёмный покой городской клинической больницы № 25. Мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии — колото-резаная рана боковой стенки, явные признаки значительной кровопотери и низкое артериальное давление.

Состояние Максима оценивали как крайне тяжёлое. В приёмном покое его сразу встретила бригада из хирургов, реаниматолога и анестезиолога. На фоне реанимационных мероприятий его экстренно взяли на оперативное лечение, а затем, в операционной, началась долгая и напряжённая борьба за жизнь пациента.

«Врачебная бригада, в составе дежурных хирургов, анестезиолога во главе с ответственным дежурным хирургом, кмн Аршаком Арутюновичем Асатряном, на протяжении четырёх часов боролась за его жизнь. На операции было выявлено, что ножевое ранение нанесло выраженное повреждение левой почки, с практически полным пересечением питающих её сосудов, а также было выявлено повреждение брюшного отдела аорты. Счет шёл на минуты и даже секунды...» — сообщила пресс-служба больницы.

Однако усилия обычной хирургической бригады не прошли даром. Они удалили Максиму повреждённую левую почки и ушили ранение брюшного отдела аорты, несмотря на непрекращающееся обильное кровотечение из раны сосуда. Пациенту постоянно переливали кровь.

Всего за время операции пациент потерял свыше семи литров крови. И это при том, что обычно в организме человека её около пяти-шести литров. Благодаря стараниям дежурного врача-анестезиолога Михаила Игнатенко больному выполнили инфузионную терапию в объёме свыше 13,5 литра жидкости. Из них — более пяти литров крови.

После операции ещё в течение десяти дней специалисты продолжали бороться за жизнь Максима в условиях отделения реанимации. Но спустя три недели после хирургического вмешательства пациент находится в стабильном состоянии и уже собирается домой.

По словам оперирующего хирурга Аршака Асатряна, такую большую кропотливую работу удалось сделать благодаря высокому профессионализму и слаженной коллективной работе хирургов, анестезиологов, реаниматологов городской клинической больницы № 25, а также взаимодействию с другими медицинскими службами города: Новосибирского клинического центра крови, отделения сосудистой хирургии ГБУЗ НСО «ГКБ № 1».

«Этот случай является подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки специалистов. Медицинская помощь была оказана на всех этапах своевременно и в полном объёме, получен качественный результат, а это — главное в нашей работе», — прокомментировал работу коллег заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» Дмитрий Ковинько.

Максим же безмерно благодарен коллективу больницы, который не просто сохранил его жизнь и дал возможность вернуться к полноценному существованию, но и помог переосмыслить основные жизненные ценности.

«Восстановительный период Максима продлится ещё несколько недель, после чего он сможет вернуться к обычной жизни. После выписки из больницы пациент будет наблюдаться в поликлинике по месту жительства», — отметил Аршак Асатрян.

Напомним, в июле мужчине пришили отрезанную бензопилой ногу новосибирские врачи.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 августа, 12:01 • интервью

Красивая грудь — это два айфона

Популярный пластический хирург Максим Вуйлов — о том, в каком направлении движется современная пластическая хирургия и какие подходы к совершенствованию своего тела популярны у его клиентов.
 8 августа, 17:16 • статья

Развивать Советский

Глава области посетил детско-юношескую спортивную школу «Энергия», гимназию № 3, Центральную клиническую больницу СО РАН и другие социально важные объекты.
 27 июля, 10:02 • интервью

Мария и замкнутый круг

Политики из большого телевизора говорят, что нужно бороться с высокой смертностью от онкологии. Учёные оттуда же транслируют, что разрабатывают средства для лечения рака и ждут денег от правительства. Мария наблюдает за замкнутым кругом с дивана. Впрочем, она и сама в кругу.
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка